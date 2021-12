In orbita Ixpe, il telescopio spaziale targato Asi e Nasa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ha raggiunto con successo l’orbita la missione spaziale Imaging X-ray polarimetry explorer (Ixpe), frutto della collaborazione dell’Agenzia spaziale italiana e la Nasa. Decollato questa mattina alle 07:00, ora italiana, dal Kennedy space center in Florida su un Falcon 9 di SpaceX. Il satellite ora studierà la polarizzazione dei raggi X, andando ad osservare alcuni degli oggetti spaziali più estremi del cosmo, tra pulsar, resti di supernove e buchi neri. Le osservazioni partiranno già da domani e la prima sorgente osservata sarà il resto di una supernova. Dopo il successo della recente Dart-LiciaCube, la missione vede ancora una volta collaborare nella gestione congiunta l’Asi e la Nasa. Al lancio hanno, infatti, assistito in presenza l’amministratore della Nasa, Bill ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ha raggiunto con successo l’la missioneImaging X-ray polarimetry explorer (), frutto della collaborazione dell’Agenziaitaliana e la. Decollato questa mattina alle 07:00, ora italiana, dal Kennedy space center in Florida su un Falcon 9 di SpaceX. Il satellite ora studierà la polarizzazione dei raggi X, andando ad osservare alcuni degli oggetti spaziali più estremi del cosmo, tra pulsar, resti di supernove e buchi neri. Le osservazioni partiranno già da domani e la prima sorgente osservata sarà il resto di una supernova. Dopo il successo della recente Dart-LiciaCube, la missione vede ancora una volta collaborare nella gestione congiunta l’Asi e la. Al lancio hanno, infatti, assistito in presenza l’amministratore della, Bill ...

Advertising

telodogratis : Spazio, in orbita con Ixpe anche l’Università di Pisa - StraNotizie : Spazio, in orbita con Ixpe anche l'Università di Pisa - ilmessaggeroit : Ixpe, in orbita il satellite con tecnologia italiana che svelerà i segreti delle stelle Rivedi il lancio di SpaceX… - TV7Benevento : Spazio, in orbita con Ixpe anche l'Università di Pisa... -