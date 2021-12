Hong Kong, Jimmy Lai e 2 attivisti condannati per veglia illegale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il magnate della stampa di Hong Kong Jimmy Lai e altri due attivisti pro - democrazia sono stati condannati per avere partecipato nel 2020 a una manifestazione vietata per commemorare la repressione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il magnate della stampa diLai e altri duepro - democrazia sono statiper avere partecipato nel 2020 a una manifestazione vietata per commemorare la repressione ...

Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021

Hong Kong, ricordare la repressione di piazza Tienanmen è illegale: tre attivisti condannati per la veglia pacifica del 2020 A Hong Kong ricordare i fatti di Piazza Tienanmen è illegale. Lo ha deciso una sentenza della giudice Amanda Woodcock nei confronti di tre attivisti pro-democrazia che hanno preso parte alla veglia ‘i ...

