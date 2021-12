GAZZETTA – Nandez al Napoli: richiesta ufficiale di De Laurentiis al Cagliari, i dettagli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nahitan Nandez al Napoli una possibilità concreta di calciomercato, Aurelio De Laurentiis lo ha chiesto ufficialmente al Cagliari. La notizia viene lanciata da GAZZETTA dello Sport che sottolinea l’interesse della società azzurra che ha lanciato l’assalto al centrocampista uruguaiano. Il Cagliari viaggia sui bassifondi della classifica e vuole monetizzare, inoltre anche la volontà del giocatore è quella di andare via dalla Sardegna. Nandez piace anche all’Inter che già nella stagione scorsa ha provato a prendere il giocatore. Nandez ha 25 anni è un centrocampista centrale che può giocare anche sull’esterno di destra in un centrocampo a quattro, ma volendo si può adattare anche come interno in una mediana a tre. Giuntoli vuole Nandez: ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nahitanaluna possibilità concreta di calciomercato, Aurelio Delo ha chiesto ufficialmente al. La notizia viene lanciata dadello Sport che sottolinea l’interesse della società azzurra che ha lanciato l’assalto al centrocampista uruguaiano. Ilviaggia sui bassifondi della classifica e vuole monetizzare, inoltre anche la volontà del giocatore è quella di andare via dalla Sardegna.piace anche all’Inter che già nella stagione scorsa ha provato a prendere il giocatore.ha 25 anni è un centrocampista centrale che può giocare anche sull’esterno di destra in un centrocampo a quattro, ma volendo si può adattare anche come interno in una mediana a tre. Giuntoli vuole: ...

