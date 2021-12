“Fuori in barella, si è spezzato il…”: incubo per l’attaccante del Napoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ancora un infortunio per il Napoli di Luciano Spalletti: questa volta infortunio per Lozano, che esce in barella. Hirving Lozano è costretto a lasciare prima del tempo la partita del Napoli contro il Leicester in Europa League. Il messicano prende un altro brutto colpo in faccia, dopo il bruttissimo infortunio che aveva rimediato già quest’estate, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ancora un infortunio per ildi Luciano Spalletti: questa volta infortunio per Lozano, che esce in. Hirving Lozano è costretto a lasciare prima del tempo la partita delcontro il Leicester in Europa League. Il messicano prende un altro brutto colpo in faccia, dopo il bruttissimo infortunio che aveva rimediato già quest’estate, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

TuttoMercatoWeb : A Napoli piove sul bagnato: botta tremenda, Lozano KO e fuori in barella. Dentro Malcuit - SOSFanta : ?? FLASH - Nuovo stop nel #Napoli: Lozano out in barella, cos'è successo col #Leicester ? - hulk_witsel : RT @GoalItalia: Paura per Lozano: fuori in barella durante #NapoliLeicester ?? - FantaMasterApp : '?? FLASH | Napoli, problemi per Spalletti: Lozano fuori in barella' - GoalItalia : Paura per Lozano: fuori in barella durante #NapoliLeicester ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori barella #SoloSuTwitter2021: un anno su Twitter ... come Giorgio Chiellini , Nicolò Barella , Leonardo Bonucci e Manuel Locatelli . Tra gli altri ... Al di fuori della top 10, primo film di animazione è Luca , l'ultimo lungometraggio Pixar ambientato ...

Inter news, Brozovic cambiato da Simone Inzaghi: il retroscena sul croato ... a mente fredda, Simone Inzaghi, si siederà serenamente a parlare sia con Brozovic che con Barella ... senza lasciarsi andare in campo e fuori a reazioni smodate ed inutili.

Colpo tremendo per Lozano, costretto ad uscire: dentro Malcuit Ancora sfortuna per Hirving Lozano, costretto ad uscire al 44' della sfida al Leicester. D opo uno scontro con Ndidi il messicano cade a terra e viene trasportato fuori dal campo in barella. Arriva su ...

Napoli-Leicester, bruttissimo infortunio per Lozano: sbatte la faccia su un avversario, fuori in barella Bruttissimo infortunio per Irving Lozano in Napoli-Leicester. L’attaccante messicano ha perso l’equilibrio al 40' e ha sbattuto con violenza contro il fianco di un avversario, picchiando il volto sen ...

... come Giorgio Chiellini , Nicolò, Leonardo Bonucci e Manuel Locatelli . Tra gli altri ... Al didella top 10, primo film di animazione è Luca , l'ultimo lungometraggio Pixar ambientato ...... a mente fredda, Simone Inzaghi, si siederà serenamente a parlare sia con Brozovic che con... senza lasciarsi andare in campo ea reazioni smodate ed inutili.Ancora sfortuna per Hirving Lozano, costretto ad uscire al 44' della sfida al Leicester. D opo uno scontro con Ndidi il messicano cade a terra e viene trasportato fuori dal campo in barella. Arriva su ...Bruttissimo infortunio per Irving Lozano in Napoli-Leicester. L’attaccante messicano ha perso l’equilibrio al 40' e ha sbattuto con violenza contro il fianco di un avversario, picchiando il volto sen ...