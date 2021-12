F1 GP Abu Dhabi, prove libere domani in tv: canale, orario e streaming (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ultimo week end verità. Tempo di verdetti in F1 con il Mondiale che fa tappa, l’ultima, ad Abu Dhabi, per un Gp che vedrà Max Verstappen e Lewis Hamilton a pari punti dopo la gara folle di Jeddah. Da venerdì 10 a domenica 12, si accendono i motori e l’entusiasmo degli appassionati: si parte con le prove libere del venerdì. Le prove libere 1 sono in programma alle ore 10:30 mentre le seconda sessione è prevista alle 14:00. Potrete seguire il venerdì di motori su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go. Non in chiaro su TV8 che trasmetterà (in differita) solo qualifiche e gara. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ultimo week end verità. Tempo di verdetti in F1 con il Mondiale che fa tappa, l’ultima, ad Abu, per un Gp che vedrà Max Verstappen e Lewis Hamilton a pari punti dopo la gara folle di Jeddah. Da venerdì 10 a domenica 12, si accendono i motori e l’entusiasmo degli appassionati: si parte con ledel venerdì. Le1 sono in programma alle ore 10:30 mentre le seconda sessione è prevista alle 14:00. Potrete seguire il venerdì di motori su Sky Sport Formula 1 (207), Sky Sport Uno e insu Sky Go. Non in chiaro su TV8 che trasmetterà (in differita) solo qualifiche e gara. SportFace.

