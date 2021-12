Dalla Spagna – Toronto pronto ad offrire una cifra monstre per Insigne (Di giovedì 9 dicembre 2021) Continuano ad inseguirsi le voci su un possibile divorzio a fine stagione tra il Napoli ed il suo capitano Lorenzo Insigne. Il contratto del numero 24 in scadenza a giugno 2022 non è stato ancora rinnovato e l’intesa pare tutt’altro che vicina. C’è tempo per trovare un accordo, ma gli estimatori di Insigne cominciano a mettere pressione. Insigne Rinnovo NapoliStando a quanto riportato dal noto quotidiano AS, infatti, il Toronto (squadra già accostata ad Insigne) avrebbe pronta un’offerta impareggiabile per convincere Lorenzinho. Il club della MLS sarebbe pronto ad offrire 15 milioni netti a stagione ed a cedere uno tra Altidore e Soltedo per dargli un ruolo da protagonista assoluto. Attualmente Insigne percepisce circa 5 milioni all’anno e ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Continuano ad inseguirsi le voci su un possibile divorzio a fine stagione tra il Napoli ed il suo capitano Lorenzo. Il contratto del numero 24 in scadenza a giugno 2022 non è stato ancora rinnovato e l’intesa pare tutt’altro che vicina. C’è tempo per trovare un accordo, ma gli estimatori dicominciano a mettere pressione.Rinnovo NapoliStando a quanto riportato dal noto quotidiano AS, infatti, il(squadra già accostata ad) avrebbe pronta un’offerta impareggiabile per convincere Lorenzinho. Il club della MLS sarebbead15 milioni netti a stagione ed a cedere uno tra Altidore e Soltedo per dargli un ruolo da protagonista assoluto. Attualmentepercepisce circa 5 milioni all’anno e ...

