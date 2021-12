Cska Sofia-Roma stasera in tv in chiaro? Canale, orario e streaming Conference League 2021/2022 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ancora scottata dal 3-0 casalingo contro l’Inter, la Roma torna in campo sotto la neve della Bulgaria per sfidare il Cska Sofia, nel match di chiusura della fase a gironi di Conference League 2021/2022. Fischio d’inizio in programma alle 18:45 di giovedì 9 dicembre con le due squadre a caccia dei tre punti: Mourinho insegue le ultime speranze di primo posto ma serve anche un passo falso del Bodo in Ucraina contro lo Zorya. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky oltre che in chiaro su TV8 e in streaming sulla piattaforma Sky Go e su TV8.it. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ancora scottata dal 3-0 casalingo contro l’Inter, latorna in campo sotto la neve della Bulgaria per sfidare il, nel match di chiusura della fase a gironi di. Fischio d’inizio in programma alle 18:45 di giovedì 9 dicembre con le due squadre a caccia dei tre punti: Mourinho insegue le ultime speranze di primo posto ma serve anche un passo falso del Bodo in Ucraina contro lo Zorya. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky oltre che insu TV8 e insulla piattaforma Sky Go e su TV8.it. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

