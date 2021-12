Cska Sofia-Roma 2-3 | Abraham doppietta e Mayoral regalano la testa della classifica a Mou | ma che brivido nel finale

Advertising

DiMarzio : #ConferenceLeague I Le scelte dei due allenatori - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaTorino verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Pagelle CSKA Sofia-Roma 2-3, Abrah… - zazoomblog : Conference League. Battuto Cska Sofia 3-2 Roma agli ottavi - #Conference #League. #Battuto #Sofia - 28AgustusBorn : FT. cska sofia 2-3 #AsRoma graziee ?????? - Rickyrickyric89 : RT @AsNightmares: Fuzato vs Cska Sofia Conference League 21-22, Cska Sofia-Roma 2-3 Livello di #nightmare: […] -

Ultime Notizie dalla rete : Cska Sofia

Infortunio Zaniolo: problema muscolare all'inguine per il centrocampista della Roma. Le sue condizioni Pessime notizie per la Roma durante il match di Conference League contro il. Nicolò Zaniolo ha patito un problema muscolare all'inguine ed è stato costretto al cambio, dopo appena 18 minuti di gioco dal suo ingresso in campo. Le condizioni ...(BULGARIA) - La Roma di Mourinho vince 3 - 2 sul campo delnell'ultimo turno della fase a gironi di Conference League. I giallorossi, così, superano in classifica il Bodo Glimt, che ha pareggiato in casa dello Zorya, e chiudono il girone C al primo ...Nicolò Zaniolo esce per infortunio durante la partita di Conference League Dura poco la partita di Nicolò Zaniolo, appena 16 minuti. Entrato al 67' al posto di Tammy Abraham, autore di una doppietta, ...Si chiude con una vittoria il commino della Roma nel gruppo C di Conference League, con la formazione allenata da Josè Mourinho che ha sconfitto per 3-2 in trasferta il CSKA Sofia, al termine di una p ...