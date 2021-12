Biasin svela | “Nandez al Napoli? Giulini gli ha fatto una promessa”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Durante la trasmissione ‘Radio Gol‘, in onda su Radio Kiss Kiss, è intervenuto il giornalista Fabrizio. Ha parlato della lotta Scudetto, ma anche delle voci di mercato attorno al centrocampista del Cagliari Nahitan, accostato a Inter eper il mercato di riparazione. Di seguito le sue parole: “Lo scudetto resterà tra quelle quattro che, al momento, sono davanti a tutti. Mi riferisco naturalmente a Milan, Inter, Atalanta e. Ma se mi chiedete chi è la favorita non vi so rispondere. Tutte, a mio avviso, hanno le stesse possibilità di arrivare fino in fondo. Poi è chiaro che ci siano tante altre belle realtà come l’Empoli, prossimo avversario del“. “La Gazzetta parla di un duello tra Inter eper? ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biasin svela

Inter Dipendenza

...al pubblico moscovita l'evoluzione attraverso i secoli di un particolare genere artistico: ...Romanelli e Pascaline Vatin si sono occupati del panorama di Venezia dipinto da Giovanni, un'...Il giornalista di fede nerazzurra, Fabrizioè sempre molto attivo sui social. Oggial web un dubbio per il prossimo futuro dell'Inter a cui non riesce a dare una risposta. Per il giornalista, infatti, è difficilissimo scegliere tra ...Atleti e Madrid decidono oggi il loro futuro in Champions League. Ai rojiblancos serve solo la vittoria a Porto e aspettare il risultato di Milan-Liverpool. Mentre ai colchoneros serve solo vincere Le ...Scrive il giornalista Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Complimenti al Napoli, non tanto per la vittoria con la Lazio (meravigliosa come il film di Sorrentino), ma per la re ...