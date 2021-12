Benatia si ritira dal calcio giocato: il messaggio del giocatore è da brividi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia ufficiale del ritiro dal calcio di Medhi Benatia, all’ età di 34 anni e con un passato in Italia. Benatia Ritiro Juve Roma Il difensore aveva militato nel campionato italiano con le maglie di Juventus, Roma e Udinese e chiude invece così la sua attuale avventura al Fatih Karagumruck, club della prima divisione turca dove si era trasferito durante il mercato estivo. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia ufficiale del ritiro daldi Medhi, all’ età di 34 anni e con un passato in Italia.Ritiro Juve Roma Il difensore aveva militato nel campionato italiano con le maglie di Juventus, Roma e Udinese e chiude invece così la sua attuale avventura al Fatih Karagumruck, club della prima divisione turca dove si era trasferito durante il mercato estivo. Daniele Scrazzolo

Advertising

MattiaPertoldi : Oggi si ritira dal calcio un campione come @MedhiBenatia Per me è stato davvero un onore vedelo arrivare a Udine gi… - calciomercatoit : ?? UFFICIALE, #Benatia si ritira: l'annuncio ufficiale dell'ex difensore di #Juventus e #Roma - Sport_Fair : #Benatia ha annunciato l'addio al calcio: la lettera sui profili social dell'ex #Roma e #Juventus - pinabarrow : No vabbè si ritira Benatia, lui con la sua arroganza e maleducazione praticamente nato per stare alla Juve..., Non… - TUTTOJUVE_COM : Ufficiale: Benatia si ritira dal calcio giocato -