Virtus Aprilia B Femminile | il cuore oltre gli ostacoli

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sì. Più di qualsiasi altro commento, il titolo rispecchia l’atteggiamento della squadra durante la partita giocata domenica scorsa a Frascati. Si potevano avere diverse scuse per “fallire”, e chi nell’ultimo mese è stato vicino alla squadra, sa di cosa stiamo parlando, sa cosa stiamo ancora passando. Ma nessuna delle nostre ragazze si è mai lamentata di questa situazione, siamo andati a testa bassa, hanno sempre creduto in loro stesse e non hanno mai mollato pur dovendo spesso rincorrere un’ottima Frascati che migliora di partita in partita e che nel girone di ritorno sarà un avversario ostico per tutte le squadre. La gara A Frascati la gara è tutt’altro che noiosa. L’equilibrio regna fino alla fine, anche se è sempre la squadra di casa a condurre il gioco. Unadeterminata e coraggiosa resiste e si “compatta a testuggine” (come il coach sottolinea), rimanendo ...