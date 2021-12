Traffico Roma del 08-12-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luceverdemai trovati dalla redazione Buon pomeriggio studio Stefano Baiocchi non ci sono sostanziali novità non molto ilregistrato al momento sulla rete viaria cittadina più in te al centro sul lungotevere permangono difficoltà sulla Nomentana nella zona di Sant’Alessandro tra Colleverde il raccordo anulare dove si sono formate code nelle due direzioni a causa di un semaforo all’incrocio con via Dante da Maiano intenso code sulla Prenestina tra il raccordo via di Torrenova qualche disagio registrato ancora dalla polizia locale a Trastevere a causa di un incidente a via della Lungara al Lido di Ostia riaperta al transito via Enea Picchio dopo che un intervento da parte dei Vigili del Fuoco ne aveva determinato la chiusura tra via Carlo Avegno e via delle Ancore 18 l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Venezia delle luminarie via ...