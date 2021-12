Sciopero scuola 10 dicembre, tutta la giornata minuto per minuto. Doppio appuntamento su OS TV [Venerdì alle 11.30 e alle 15.00] (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Flc Cgil, Uil scuola, Gilda e Snals (allo Sciopero, in forma separata, partecipa anche Anief) rompono gli indugi e hanno proclamato, per Venerdì 10 dicembre, una giornata di agitazione sindacale per protesta contro l’immobilismo del governo in materia di istruzione. L'articolo Sciopero scuola 10 dicembre, tutta la giornata minuto per minuto. Doppio appuntamento su OS TV Venerdì alle 11.30 e alle 15.00 . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Flc Cgil, Uil, Gilda e Snals (allo, in forma separata, partecipa anche Anief) rompono gli indugi e hanno proclamato, per10, unadi agitazione sindacale per protesta contro l’immobilismo del governo in materia di istruzione. L'articolo10lapersu OS TV11.30 e15.00 .

Advertising

AndreD81 : RT @Tuttoscuola: Sciopero scuola, ‘più un gesto di rassegnazione, che di lotta’. L’intervista a @MaddalenaGissi (@cislscuola) - AndreD81 : RT @cislscuola: ??????Per dare forza alle ragioni della scuola non serve uno sciopero, ma costruire una vasta alleanza sociale. Intervista d… - GraziaMontefal2 : RT @enrico_farda: Ad #omnibusla7 stanno dicendo che lo #sciopero del 16 dicembre non ci sarà. Quello della #scuola del 10 sarà fatto: la sc… - fernandogaebler : RT @rifondazione20: 10 DICEMBRE SCIOPERO DELLA SCUOLA RIFONDAZIONE COMUNISTA A FIANCO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI - emiliano87pa : RT @PalermoToday: Il mondo della scuola torna a scioperare: venerdì davanti al Politeama scatta la protesta -