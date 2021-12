Sci di fondo | Coppa del Mondo | sedici convocati a Davos

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il direttore tecnico Alfred Stauder ha convocatoazzurri per la terza tappa dideldi sci diin programma a, in Svizzera. Nella sprint in tecnica libera di sabato 11 dicembre gareggeranno Federico Pellegrino – qui tre volte vincitore nel 2014,2015 e nel dicembre 2020 -, Michael Hellweger, Simone Mocellini, Francesco De Fabiani e Giovanni Ticcò fra gli uomini e Cristina Pittin, Greta Laurent, Nicole Monsorno, Caterina Ganz ed Elisa Brocard fra le donne. Domenica 12 dicembre chiusura con la 15 km a tecnica libera, per le quale saranno iscritti Federico Pellegrino, Paolo Fanton, Giandomenico Salvadori, Martin Coradazzi, Stefano Gardener e Francesco De Fabiani fra gli uomini e nella 10 km femminile, sempre in passo alternato, Cristina Pittin, Francesca Franchi, Caterina Ganz ...