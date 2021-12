Meteo, tempesta di neve all'Immacolata: "Un drastico peggioramento", cosa accadrà nelle prossime ore (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto come previsto: ecco la tempesta dell'Immacolata. Milano, così come anticipava da giorni il Meteo, si è svegliata sotto la neve. Il maltempo insomma si abbatte sul Nordovest: nevicate in Piemonte e Lombardia, nel torinese e nel milanese. Dunque le piogge, anche molto intese, su gran parte della Liguria. Particolarmente colpito il settore di Ponente e l'area centrale. Deboli piovaschi sono poi in atto sull'ovest Emilia tra Piacentino e parmense (si segnalano episodi di gelicidio, ovvero pioggia che congela al suolo, in provincia di Parma). Per ora, nel resto d'Italia, la situazione è più tranquilla, eccezion fatta per alcuni rovesci sulla Toscana tirrenica. Il punto, però, è che il quadro è destinato a peggiorare nel corso della giornata: entro sera il maltempo diventerà sempre più intenso sulle regioni del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto come previsto: ecco ladell'. Milano, così come anticipava da giorni il, si è svegliata sotto la. Il maltempo insomma si abbatte sul Nordovest: nevicate in Piemonte e Lombardia, nel torinese e nel milanese. Dunque le piogge, anche molto intese, su gran parte della Liguria. Particolarmente colpito il settore di Ponente e l'area centrale. Deboli piovaschi sono poi in atto sull'ovest Emilia tra Piacentino e parmense (si segnalano episodi di gelicidio, ovvero pioggia che congela al suolo, in provincia di Parma). Per ora, nel resto d'Italia, la situazione è più tranquilla, eccezion fatta per alcuni rovesci sulla Toscana tirrenica. Il punto, però, è che il quadro è destinato a peggiorare nel corso della giornata: entro sera il maltempo diventerà sempre più intenso sulle regioni del ...

