Luciana Littizzetto | che figuraccia | la chiamata finisce nel peggiore dei modi

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una inaspettataquella che ha visto protagonista la nota comica, con una telefonata in diretta finita in malo modo. Protagonista recentemente di un imprevisto davvero inattesocomica che da anni seguiamo con la sua partecipazione al programma Che tempo che fa. È stato proprio in questa trasmissione che è apparsa

Dal 5 dicembre moltissimi volti noti della televisione hanno voluto fare gli auguri alla storica conduttrice, daa Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi . Anche il marito ...Gaffe di, chiama in diretta Maria De Filippi sbaglia numero Domenica sera a Che tempo che fa,aveva deciso di fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi e ...Una inaspettata figuraccia quella che ha visto protagonista la nota comica Luciana Littizzetto, con una telefonata in diretta finita in malo modo.Quale è la verità della rottura tra Luciana Littizzetto e il suo ex marito Davide Graziani? Ecco il motivo dietro questa decisione ...