Il Rennes: «È il Tottenham ad aver rinviato la partita per Covid, non la Uefa. Noi saremo in campo» (Di giovedì 9 dicembre 2021) C’è un caso diplomatico mica da ridere in Conference League. Il Tottenham ha annunciato che il match di Conference League era stato rinviato per il cluster di Covid che ha colpito la squadra allenata da Conte. Ma il Rennes, con un comunicato smentisce questa versione e fa sapere che stasera si presenterà regolarmente in campo per giocare. “Il Rennes desidera effettuare alcuni chiarimenti dopo il comunicato stampa del Tottenham. Alle 19.45 si è svolta una videoconferenza tra i delegati Uefa e i rappresentanti di Tottenham e Rennes. La dirigenza degli Spurs ha annunciato la sua intenzione di non giocare la partita di Conference League. Decisione unilaterale che non è stata in alcun modo avallata dalla ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) C’è un caso diplomatico mica da ridere in Conference League. Ilha annunciato che il match di Conference League era statoper il cluster diche ha colpito la squadra allenata da Conte. Ma il, con un comunicato smentisce questa versione e fa sapere che stasera si presenterà regolarmente inper giocare. “Ildesidera effettuare alcuni chiarimenti dopo il comunicato stampa del. Alle 19.45 si è svolta una videoconferenza tra i delegatie i rappresentanti di. La dirigenza degli Spurs ha annunciato la sua intenzione di non giocare ladi Conference League. Decisione unilaterale che non è stata in alcun modo avallata dalla ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE, RINVIATA TOTTENHAM-RENNES OTTO POSITIVI AL COVID-19 NEL GRUPPO DEGLI INGLESI #SkyUECL… - SkySport : Rinviata #TottenhamRennes: tredici positivi tra gli Spurs. Le news #SkyUECL - GoalItalia : Aumentano i casi Covid nel Tottenham: rinviata la partita di Conference League con il Rennes ? - Corriere : Troppi assenti per Covid, il Tottenham non gioca contro il Rennes. Conte: « Sono turbato» - napolista : Il Rennes: «È il Tottenham ad aver rinviato la partita per Covid, non la Uefa. Noi saremo in campo» Comunicato: «I… -