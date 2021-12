Il Macbeth di oggi? Distopico come Hunger games. La bravura del cast è più che classica

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) In una serata di ritorno alla tradizione le scenografie elettroniche si sposano (a fatica) con la performance di alto livello di una squadra collaudata in cui brilla Salsi

Advertising

ItalyMFA : Oggi a #Milano la prima del @teatroallascala con il #Macbeth di Giuseppe #Verdi ?? Torna aperto al pubblico l’appun… - raicinque : Oggi #7dicembre dal @teatroallascala il #Macbeth di #GiuseppeVerdi inaugura la stagione 2021/22. Su @RaiUno… - RaiUno : Luca Salsi è #Macbeth ?? Oggi, #7dicembre, il Macbeth di Giuseppe Verdi inaugura la stagione 2021/22 del… - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: “Io personalmente oggi sono con il cuore alla #Scala, perché quei ripetuti richiami “bis bis”prima dell’inizio del #Macbe… - AlertVirus : RT @Pres_Casellati: La Prima della Scala suscita sempre grandi emozioni, ma oggi, con il ritorno del pubblico, ha un valore speciale: quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Macbeth oggi

'Un nuovo mondo dell'opera' approfondimento Le foto delSul podio il Maestro Riccardo ... "L'opera deve parlare all'e deve parlare alle persone vive perché prodotta dalle persone vive. ...... con frequenti cambiamenti di scena a vista ambientato nel mondo di(o di domani) ... la tensione continua di una vicenda al cui centro c'è la brama per il potere si addice aed è aiutata ...Ovazione per Mattarella all’inizio, qualche "buu" finale alla regia. Livermore: orgogliosi dello spettacolo, siamo andati fino in fondo ...In una serata di ritorno alla tradizione le scenografie elettroniche si sposano (a fatica) con la performance di alto livello di una squadra collaudata in cui brilla Salsi ...