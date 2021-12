Gerusalemme, israeliana ferita a coltellate a Sheikh Jarrah (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un'israeliana è stata ferita a coltellate all'ingresso del quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme est, mentre stava portando i figli a scuola. Lo ha fatto sapere il portavoce della polizia secondo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un'è stataall'ingresso del quartiere diest, mentre stava portando i figli a scuola. Lo ha fatto sapere il portavoce della polizia secondo ...

Europa e Israele, insieme per innovare Commentando al Times of Israel l'intesa, l'esperta di relazioni tra Gerusalemme e Bruxelles Maya ... Tra questi, il successo della scienziata israeliana Daphne Haim Langford, che ha vinto il premio UE ...

