F.1: Massa 'Nel 2008 ho perso il Mondiale per imbrogli' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il pilota brasiliano contesta ancora il risultato del Gp di Singapore ROMA - Felipe Massa ancora non ha digerito il Mondiale del 2008, perso per un solo punto, a vantaggio di Lewis Hamilton, allora al ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il pilota brasiliano contesta ancora il risultato del Gp di Singapore ROMA - Felipeancora non ha digerito ildelper un solo punto, a vantaggio di Lewis Hamilton, allora al ...

Advertising

PaoloBMb70 : RT @RaiSport: ?? #Massa: 'Nel 2008 ho perso il #Mondiale per imbrogli' Il brasiliano accusa #Briatore di aver causato volontariamente l'ingr… - FabioOffreda : RT @RaiSport: ?? #Massa: 'Nel 2008 ho perso il #Mondiale per imbrogli' Il brasiliano accusa #Briatore di aver causato volontariamente l'ingr… - RaiSport : ?? #Massa: 'Nel 2008 ho perso il #Mondiale per imbrogli' Il brasiliano accusa #Briatore di aver causato volontariame… - abdo_massa : RT @Fra__Tringali: ??#Immobile ci prova: entra in campo con una piccola fasciatura al ginocchio, parla con lo staff tecnico poi test immedia… - tigrelt : RT @WCostituzione: Nel 2021 dei siringamenti di massa, 1 milione di decessi in più in UE. #vaccini #nobooster #COVID19 -