Advertising

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Ecclestone senza freni: 'Hamilton grande ma la gente è stanca di vedere la Mercedes vincere' - Gazzetta_it : Ecclestone senza freni: 'Hamilton grande ma la gente è stanca di vedere la Mercedes vincere' -

Ultime Notizie dalla rete : Ecclestone senza

Autosprint.it

"Sono a Ibiza, poi mi trasferirò per le vacanze di Natale a Gstaad". A 91 anni suonati sorprende la vitalità di Bernie, ex patron della F. 1 che non conosce le parole vecchiaia e pensione. Il suo mondo l'ha messo alla porta, per un naturale ricambio generazionale, ma lui continua a seguirlo con attenzione ...... un distacco difficilmente colmabile a due gare dalla finegrandi colpi di scena. Per le ... La F1 saluta Frank Williams: ecco i ricordi da Patrese adCredevo che alla fine si sarebbe ritirato dicendo ‘Non voglio vincere più titoli e più gare di Michael’. Due gare e conosceremo il campione del mondo di F1 2021. “Devo dire di essere rimasto alquanto ...Messaggi di vicinanza alla famiglia Williams sono arrivati da tutto l'ambiente della Formula 1 dopo la scomparsa di Sir Frank ...