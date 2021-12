Zaki sarà scarcerato ma rimane sotto processo

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - NewSicilia : #Notiziedalmondo - Il giovane rimarrà ancora imputato e col rischio di venire condannato a 12 anni di prigione… - StefanoGavanell : RT @amnestyitalia: ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione della giu… -

libero fino alla prossima udienza del primo febbraio Patrickscarcerato. Lo studente egiziano dell'Università di Bologna, come confermato ad Aki Adnkronos International dalla ong Eipr, non è stato assolto nel processo a suo carico in Egitto ma...Patrick, scarcerato ma non assolto Patrickscarcerato 'anche se non è stato assolto' dalle accuse: lo hanno riferito alcuni avvocati al termine dell'udienza a Mansura ad un capannello ...