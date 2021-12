Valanga a La Thuile, uno sciatore sepolto (Di martedì 7 dicembre 2021) . Interviene il soccorso alpino valdostano. Riusciranno a ritrovarlo? Momenti di paura oggi a La Thuile dove oggi si è consumata una tragedia: una Valanga si è staccata poco dopo le 13, nella zona del Gran San Bernardo, travolgendo due sciatori. Uno è stato subito trovato mentre dell’altro non ci sono tracce. Sul posto sta operando il soccorso alpino valdostano. La Thuile offre uno dei più bei comprensori sciistici valdostani ed italiani; grazie al collegamento internazionale sci ai piedi con la stazione francese di La Rosiére fa parte dell’ Espace San Bernardo ed è in grado di offrire con un unico skipass 160 km di piste. Gli impianti sono moderni, specialmente sul versante italiano, dove ci sono una telecabina da 3000 persone all’ora, 8 seggiovie quadriposto di cui 2 coperte, 3 triposto, 5 sciovie e tre tapis roulant di ... Leggi su zon (Di martedì 7 dicembre 2021) . Interviene il soccorso alpino valdostano. Riusciranno a ritrovarlo? Momenti di paura oggi a Ladove oggi si è consumata una tragedia: unasi è staccata poco dopo le 13, nella zona del Gran San Bernardo, travolgendo due sciatori. Uno è stato subito trovato mentre dell’altro non ci sono tracce. Sul posto sta operando il soccorso alpino valdostano. Laoffre uno dei più bei comprensori sciistici valdostani ed italiani; grazie al collegamento internazionale sci ai piedi con la stazione francese di La Rosiére fa parte dell’ Espace San Bernardo ed è in grado di offrire con un unico skipass 160 km di piste. Gli impianti sono moderni, specialmente sul versante italiano, dove ci sono una telecabina da 3000 persone all’ora, 8 seggiovie quadriposto di cui 2 coperte, 3 triposto, 5 sciovie e tre tapis roulant di ...

