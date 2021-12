Si strozza con la catena dell’altalena e muore a 11 anni. Era in videochiamata con gli amici (Di martedì 7 dicembre 2021) Si incastra nella catena dell’altalena e muore soffocata. Così ha perso la vita una bambina di 11 anni, Grace Patricia Hamnet, di Widnes, nella contea del Cheshire, in Inghilterra. La bambina si trovava in giardino e stava facendo una videochiamata con alcuni amici quando è successa la tragedia. Quando la madre è uscita da casa ha visto la figlia con la catena dell’altalena attorcigliata al collo e ha chiamato aiuto. Richiamato dalle urla della donna è arrivato anche un vicino di casa, che ha immediatamente chiamato il numero del soccorso. Quando i sanitari sono arrivati sul posto Grace si trovava in arresto cardiaco ed è stata caricata sull’ambulanza in direzione dell’ospedale di Whiston. La dottoressa Carla Thomas, consulente di terapia ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Si incastra nellasoffocata. Così ha perso la vita una bambina di 11, Grace Patricia Hamnet, di Widnes, nella contea del Cheshire, in Inghilterra. La bambina si trovava in giardino e stava facendo unacon alcuniquando è successa la tragedia. Quando la madre è uscita da casa ha visto la figlia con laattorcigliata al collo e ha chiamato aiuto. Richiamato dalle urla della donna è arrivato anche un vicino di casa, che ha immediatamente chiamato il numero del soccorso. Quando i sanitari sono arrivati sul posto Grace si trovava in arresto cardiaco ed è stata caricata sull’ambulanza in direzione dell’ospedale di Whiston. La dottoressa Carla Thomas, consulente di terapia ...

