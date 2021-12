Serena Grandi dalla Bortone | “Dopo i tradimenti ho amato anche le donne”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Gradito ritorno nel salotto di: la regina del pomeriggio di Rai 1 ha ospitato nel suo programma Oggi è un altro giorno, che si è raccontata a tutto tondo, tra i successi della sua sfavillante carriera e le gioie e i dolori della sua vita., l’amore con Beppe Ercole e una confessione inaspettatasi è raccontata a 360 gradi, parlando ancora una volta dell’amore per Beppe Ercole e dei suoi. L’uomo, scomparso nel 2010, è stato il marito didal 1987 al 1998. In diverse interviste l’attrice l’ha definito “Il suo unico grande amore”: sebbene il sentimento che li legava fosse intenso, il loro rapporto era piuttosto problematico, ...

Advertising

Moreno69Martin : RT @BigBusty3: Serena Grandi - brad41836766 : RT @BigBusty3: Serena Grandi - 2rMarzia : RT @gloriacassinadr: Serena Grandi che canta bella ciao. Perfetto! - robertopontillo : RT @altrogiornorai1: Serena Grandi dedica a suo padre “Bella ciao” ? #OggièUnAltroGiorno @memo_remigi_ @serenabortone @JessicaMorlacc1 @C… - LuigiaACanessa : @altrogiornorai1 @serenabortone Sbagliate però in trasmissione ad elogiare persone come Serena Grandi che ha lascia… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Grandi

... la mattinata sembra poter iniziare in maniera piuttosto lenta, ma fortunatamente senza... carissimi nati sotto il segno dello Scorpione, tutto scorre in maniera piuttosto liscia ea tutto tondo ai microfoni di Oggi è un altro giorno . La celebre attrice ha esordito parlando dell'amore con Beppe Ercole: "tradimenti che ho scoperto dopo, ma va bene... Gli ...Serena Grandi torna sulla scomparsa della madre: "E' stata come una pugnalata alla schiena" Anche nella puntata odierna non sono mancati i grandi ospiti ...L’attrice, icona sexy degli anni ’80, si racconta a Oggi è un altro giorno: “Ho avuto un marito puttaniere, me lo dicevano e non ...