Pirelli confermata da CDP tra i leader nella lotta ai cambiamenti climatici

Pirelli è stata confermata leader globale nella lotta ai cambiamenti climatici ottenendo un posto nella Climate A list 2021 stilata da CDP, l'organizzazione internazionale no-profit che si occupa di

Pirelli è stata confermata leader globale nella lotta ai cambiamenti climatici ottenendo un posto nella Climate A list. Il riconoscimento da parte di CDP conferma il costante impegno di Pirelli nell'ambito della sostenibilità. Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+3,59%), Nexi (+3,51%), Moncler (+2,96%) e Pirelli (+2,82%), quest'ultima confermata da CDP tra i leader nella lotta ai cambiamenti climatici. Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, che proseguono i rialzi della vigilia grazie all'intervento della Cina a sostegno dell'economia. La società di Tronchetti Provera è stata premiata dal report per la sua strategia di sostenibilità ed elettrificazione del settore auto.