"Ma è vero che....". Cesara Buonamici si collega al Tg5 con Signorini: un caso a Mediaset, cala il gelo sul GfVip (Di martedì 7 dicembre 2021) Stavolta lo scoop arriva da Cesara Buonamici, una delle storiche conduttrici del Tg5. Il prossimo concorrente del Grande Fratello Vip sarà Sandokan, ovvero Kabir Bedi. Lo spoiler della Buonamici lascia senza parole Alfonso Signorini, che si collega con il Tg5 prima della puntata del lunedì sera. “Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. E‘ vero che arriva Kabir Bedi?“, dice la Buonamici durante il collegamento al Tg5. “No, va beh… ma tu queste robe come fai a saperle?” – risponde il conduttore prima della diretta. “Ma tu in questo momento mi stai bruciando tutto, eh. Va beh sei una grande giornalista, che tutti conosciamo“. Poi continuano gli spoiler della giornalista, che aggiunge: “Ma dammi un'altra notizia, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Stavolta lo scoop arriva da, una delle storiche conduttrici del Tg5. Il prossimo concorrente del Grande Fratello Vip sarà Sandokan, ovKabir Bedi. Lo spoiler dellalascia senza parole Alfonso, che sicon il Tg5 prima della puntata del lunedì sera. “Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. E‘che arriva Kabir Bedi?“, dice ladurante ilmento al Tg5. “No, va beh… ma tu queste robe come fai a saperle?” – risponde il conduttore prima della diretta. “Ma tu in questo momento mi stai bruciando tutto, eh. Va beh sei una grande giornalista, che tutti conosciamo“. Poi continuano gli spoiler della giornalista, che aggiunge: “Ma dammi un'altra notizia, ma ...

Advertising

borghi_claudio : @GermanoBonaveri Ma la cosa peggiore è che non è vero. Se ci fosse anche un mese di più di vita non lo capirei ma… - NicolaPorro : È vero che chi non si vaccina rischia molto di più. Ma i giornali che hanno riportato il dato hanno dimenticato un… - ElisaDospina : @alessiolasta Ero rimasta che i giornalisti raccontassero ciò che succede attorno non solo un’unica fantomatica ver… - BigAndriulli : @GiuseppePisti14 @josecorse Quello che dici è vero, con il consolato dovrò capire se sarà possibile entrare così. S… - CPF02294951 : @ErMastroTitta Incredibile vero, abbiamo un medico che usa i medicinali a disposizione,salva vite e rende il suo os… -