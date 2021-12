L’ovazione per Mattarella alla Scala, dal pubblico partono le grida: «Bis» – Il video (Di martedì 7 dicembre 2021) Un applauso di almeno cinque minuti ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo arrivo nel Teatro alla Scala di Milano per la Prima del Macbeth. Come già avvenuto negli anni precedenti, il pubblico della Scala ha applaudito in piedi il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura. Ma quest’anno, l’ultimo per Mattarella alla fine del Settennato, L’ovazione per il Presidente si è colorita di diverse grida di «Bis» partite dal pubblico. Un invito per Mattarella a proseguire con un secondo mandato al Quirinale, che lo stesso Capo dello Stato ha voluto più volte allontanare dagli scenari futuri sul rinnovo della presidenza della Repubblica della prossima ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Un applauso di almeno cinque minuti ha accolto il presidente della Repubblica Sergioal suo arrivo nel Teatrodi Milano per la Prima del Macbeth. Come già avvenuto negli anni precedenti, ildellaha applaudito in piedi il Capo dello Stato, accompagnato dfiglia Laura. Ma quest’anno, l’ultimo perfine del Settennato,per il Presidente si è colorita di diversedi «Bis» partite dal. Un invito pera proseguire con un secondo mandato al Quirinale, che lo stesso Capo dello Stato ha voluto più volte allontanare dagli scenari futuri sul rinnovo della presidenza della Repubblica della prossima ...

Advertising

rtl1025 : ?? Il pubblico della Prima della #Scala, così come avvenuto in altre occasioni, tutto in piedi, ha tributato una ova… - Fabbri_Ale : RT @rtl1025: ?? Il pubblico della Prima della #Scala, così come avvenuto in altre occasioni, tutto in piedi, ha tributato una ovazione al Ca… - Open_gol : L'accoglienza del pubblico della Scala per l'ultima Prima di Mattarella - Cristin68904460 : RT @Agenzia_Ansa: Ovazione a Sergio Mattarella al suo ingresso alla Scala. Dal pubblico numerose grida di 'Bis' rivolte al presidente della… - an12frnc : RT @Agenzia_Ansa: Ovazione a Sergio Mattarella al suo ingresso alla Scala. Dal pubblico numerose grida di 'Bis' rivolte al presidente della… -