Incredibile Di Maio | «Visto? Anche Berlusconi cambia idea» Così i 5Stelle s’attaccano al Cav

(Di martedì 7 dicembre 2021) Non vedeva l’ora, Luigi Di, di aggrapparsi ad un rametto che giustificasse i suoi continui dietrofront. Se ne può quindi immaginare la soddisfazione nel sentire ieri le parole di(«il voto al M5S (…) nasceva dallo stesso disagio e dallo stesso fastidio per un certo tipo di politica per la quale è nata Forza Italia»). «il Cavaliere», si è affrettato a commentare forse sfregandosi le mani per l’inattesa gioia. E quindi: «Sicuramente io hototante volte, può succedere a. Non credo che bisogna giudicare questo cambio di idee con dietrologie». Stia tranquillo Dise al suo posto una “dietrologia” la spacceremmo volentieri. Non fosse ...

Il Secolo d'Italia

