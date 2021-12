F1, Sky presenta “Storie di Matteo Marani – L’ultimo giro di Ayrton Senna”, uno speciale sul pilota più amato (Di martedì 7 dicembre 2021) Arriva una importante novità per gli appassionati di Formula Uno. Su Sky e in streaming su NOW, infatti, vedremo un nuovo appuntamento della produzione originale Sky Sport “Storie di Matteo Marani”. Da sabato 11 dicembre alle ore 22.45 su Sky Sport Uno, il programma d’inchiesta torna con un coinvolgente ed emozionante episodio, “L’ultimo giro di Ayrton”, dedicato al pilota più amato nell’intera storia della Formula 1. Ayrton Senna è stato un campione in pista e un mito fuori dei circuiti, in grado di avvicinare migliaia di persone all’automobilismo grazie al suo talento e carisma. A 27 anni dalla scomparsa nessuno l’ha mai dimenticato. “Storie di Matteo Marani” torna ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Arriva una importante novità per gli appassionati di Formula Uno. Su Sky e in streaming su NOW, infatti, vedremo un nuovo appuntamento della produzione originale Sky Sport “di”. Da sabato 11 dicembre alle ore 22.45 su Sky Sport Uno, il programma d’inchiesta torna con un coinvolgente ed emozionante episodio, “di”, dedicato alpiùnell’intera storia della Formula 1.è stato un campione in pista e un mito fuori dei circuiti, in grado di avvicinare migliaia di persone all’automobilismo grazie al suo talento e carisma. A 27 anni dalla scomparsa nessuno l’ha mai dimenticato. “di” torna ...

Ultime Notizie dalla rete : Sky presenta Si conclude domani il festival del cortometraggio Passaggi d'Autore ... di Nicola Prosatore (Italia, 2021, 11 ): un uomo che si presenta come agente della camorra ... È la trama di Trumpets in the sky , del regista, sceneggiatore e produttore palestinese Rakan Mayasi (...

Diretta Real Madrid - Inter dalle 21: probabili formazioni e dove vederla Sicura del passaggio del turno, l'Inter di Simone Inzaghi si presenta a Madrid per assaltare il primo posto nel girone. 'Basterà' battere la squadra di Ancelotti ...e sarà visibile in diretta su Sky ...

F1, Sky presenta “Storie di Matteo Marani – L’ultimo giro di Ayrton Senna”, uno speciale sul pilota più amato Arriva una importante novità per gli appassionati di Formula Uno. Su Sky e in streaming su NOW, infatti, vedremo un nuovo appuntamento della produzione originale Sky Sport "Storie di Matteo Marani". D ...

Sky Sport Champions, Diretta 6a Giornata - Palinsesto Telecronisti NOW Tra martedì 7 dicembre e mercoledì 8 dicembre, la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League sarà live su ...

