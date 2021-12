Caso Ferrero: indagata anche l'ex moglie (Di martedì 7 dicembre 2021) Per la donna, Laura Sini, il gip ha disposto il divieto temporaneo d'esercitare attività di impresa e uffici direttivi per 12 mesi. Per l'ex patron blucerchiato carcere obbligato perché il rischio è, ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 dicembre 2021) Per la donna, Laura Sini, il gip ha disposto il divieto temporaneo d'esercitare attività di impresa e uffici direttivi per 12 mesi. Per l'ex patron blucerchiato carcere obbligato perché il rischio è, ...

Advertising

PazzoPerDomani : RT @SaraSpimpolo: Caso #Ferrero, #parte2. Le intercettazioni: «Hai duecento milioni di debiti, mi fai quasi ridere» - SaraSpimpolo : RT @DomaniGiornale: Massimo #Ferrero, ormai ex presidente della #Sampdoria, è stato arrestato per reati societari e bancarotta fraudolenta.… - DomaniGiornale : Massimo #Ferrero, ormai ex presidente della #Sampdoria, è stato arrestato per reati societari e bancarotta fraudole… - SaraSpimpolo : Caso #Ferrero, #parte2. Le intercettazioni: «Hai duecento milioni di debiti, mi fai quasi ridere» - temafootball24 : ??CASO #FERRERO?? ordinanza di custodia per l’ex presidente della #Sampdoria! ?? Di più con @DavideCannistr1 ????… -