Barcellona | infortunio Sergi Roberto | i tempi di recupero dello spagnolo

Sergi Roberto sarà assente nella sfida di Champions League in programma domani tra Barcellona e il Bayern Monaco. A causa dei problemi avuti nel corso dell'ultimo anno al quadricipite della gamba destra oggi volerà in Finlandia, accompagnato dallo staff medico blaugrana. Si sottoporrà all'intervento chirurgico che lo terrà fermo ai box per circa quattro mesi, rientrerà subito in Spagna per la riabilitazione. Sarà un'assenza pesante, sia tecnica che temperamentale visto il suo peso nello spogliatoio.

