Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2021 ore 07 | 30

(Di lunedì 6 dicembre 2021)DEL 6 DICEMBREORE 7.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIANDO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE TRA CASILINA E PRENESTINA PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA. SI TRANSITA SU DUE CORSIE, SORPASSO E MARCIA LENTA DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. A NORD DELLA CAPITALE, TRAFFICO FORTEMENTE CONGESTIONATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA A. SULLA PONTINA SI RALLENTA IN DIREZIONETRA POMEZIA E IL RACCORDO. NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...