Totti diventa ambassador di Digitalbits | riavvicinamento alla Roma?

Francesco Totti diventa ufficialmente global ambassador di Digitalbits, sponsor tecnico attuale della Roma, un accordo questo che fa sognare i tifosi Romanisti. Questa nuova collaborazione avvicina molto Totti all'attuale proprietà della Roma, soprattutto a Friedkin, con cui avrà modo di parlare di molte cose in futuro e chissà, magari di un ritorno dell' ex capitano nella capitale giallorossa, con un ruolo nello staff.

