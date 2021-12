Scuola, venerdì studenti di nuovo in piazza (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – Dopo la grande manifestazione del 19 novembre e l’ondata di occupazioni dei licei, venerdì prossimo 10 dicembre, gli studenti e le studentesse tornano in piazza in tutta Italia al fianco dei lavoratori della conoscenza, che scioperano contro la legge di bilancio del governo Draghi. A Roma l’appuntamento è alle 10:30 a Piramide. “Lo facciamo perché crediamo che solo con un’alleanza tra student3 e lavorator3 si possa conquistare il futuro”, si legge sul comunicato della Rete degli studenti medi, che rivendica le azioni finora intraprese per farsi ascoltare. “In migliaia abbiamo percorso le strade e le piazze del paese lo scorso 19 Novembre- scrivono- In più di 40 piazze abbiamo chiesto a gran voce che il nostro futuro sia al centro dell’agenda del governo, ma dalla legge di bilancio e dal Pnrr non sembra esserci ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – Dopo la grande manifestazione del 19 novembre e l’ondata di occupazioni dei licei,prossimo 10 dicembre, glie le studentesse tornano inin tutta Italia al fianco dei lavoratori della conoscenza, che scioperano contro la legge di bilancio del governo Draghi. A Roma l’appuntamento è alle 10:30 a Piramide. “Lo facciamo perché crediamo che solo con un’alleanza tra student3 e lavorator3 si possa conquistare il futuro”, si legge sul comunicato della Rete deglimedi, che rivendica le azioni finora intraprese per farsi ascoltare. “In migliaia abbiamo percorso le strade e le piazze del paese lo scorso 19 Novembre- scrivono- In più di 40 piazze abbiamo chiesto a gran voce che il nostro futuro sia al centro dell’agenda del governo, ma dalla legge di bilancio e dal Pnrr non sembra esserci ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola venerdì Christmas Lab al museo di Lucignano ...dei laboratori ludico - didattici a tema natalizio e invernale destinati ai bambini della scuola ... e proseguirà per tutto il periodo delle festività fino a venerdì 7 gennaio 2022. Le attività totali ...

Dare risposte certe alle persone con disabilità: la Fish verso la Conferenza Nazionale (06/12/2021) I gruppi di lavoro venerdì hanno restituito in plenaria le loro considerazioni, articolate in ... dalla salute di prossimità alla scuola che non deve puntare solo all'inclusione ma garantire una ...

