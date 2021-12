Sci | Runggaldier | ' in Canada ho visto una Goggia al top'

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Sofial'ho vista al top, molto aggressiva, rispetto alle altre ragazze nella prima discesa ha avuto una interpretazione della pista e dei dossi migliore rispetto agli altri anni, con il suo atteggiamento fa la differenza rispetto alle altre". Commenta così i tre successi ottenuti indalla campionessa olimpica, due primi posti in discesa e uno in superG a Lake Louise, l'ex campione di sci, vincitore di una coppa del mondo di gigante, Peterall'Adnkronos. "Devo dire che tutta la nazionale ha iniziato bene, le donne ma anche gli uomini ci danno delle speranze in vista delle Olimpiadi in Cina -prosegue-. Speriamo che arrivino all'appuntamento al top. Ci sono ancora parecchie gare, oltre a mantenere la forma è ancora più importante che lamantenga l'atteggiamento ...

E sempre dalla val Gardena è l'ex campione di sci Peter Runggaldier a lanciare l'allarme: "Chiudere gli impianti di sci sarebbe un vero dramma per tante aziende già in difficoltà. In questo periodo ...