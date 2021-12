Roma - Inter | pugno a uno steward | arrestato tifoso interista | Daspo di 4 anni

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Sabato, al termine di, la polizia ha identificato eun giovane di 28di Reggio Emilia, per aver inferto un pungo ad unonel settore riservato alla tifoseria ospite. ...

Sabato, al termine di, la polizia ha identificato e arrestato un giovane di 28 anni di Reggio Emilia, per aver inferto un pungo ad uno steward nel settore riservato alla tifoseria ospite. Il Questore, sulla ...... che ha visto la Napoli perdere contro l'Atalanta, mentre Milan e Juventus hanno vinto contro Salernitana e Genoa, con l'che ha travolto ladi Mourinho. Analisi delle partite del weekend e ...Il giovane, R.T. di 28 anni, si è scatenato durante la partita di sabato all'Olimpico. Per lui disposto anche l'obbligo di presentazione alla P.G. nel luogo di residenza ...Roma-Inter, pugno ad uno steward: daspo per tifoso nerazzurro identificato dopo la partita dell'Olimpico. Ecco i dettagli ...