Quirinale | Conte | “Berlusconi? Il M5S guarda ad altre candidature”

ROMA – "Mi fa piacere che Berlusconi mostri apprezzamento per l'utilità del reddito di cittadinanza, ma perché gli fa onore, il provvedimento è una cintura di protezione che fa bene al Paese": così Giuseppe Conte, presidente del M5S, ha risposto a chi gli ha chiesto se il mutato atteggiamento del leader di Forza Italia nei confronti del Movimento possa ispirare un uguale cambiamento nella forza politica stellata. "Non credo a un cambio per ragioni strumentali", ha osservato Conte, precisando che "la posizione del Movimento non cambia. Rispetto per Berlusconi che è leader di un'altra forza politica ma noi abbiamo la prospettiva di guardare ad altre candidature, abbiamo altre visioni in vista del voto per il Quirinale".

