(Di lunedì 6 dicembre 2021) In un palazzo di via, a Roma, è divampato un incendio che ha portato alla morte unadi 90. L’anziana è stata trovata riversa sul pavimento, carbonizzata, dalla figlia allarmata dalle fiamme visibili dall’. Quando sul posto sono arrivate le squadre dei vigili dele gli agenti del commissariato Colombo, laera già morta. Le cause che hanno provocato l’incendio sono ancora da chiarire. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

italiaserait : Ostiense, va a fuoco un appartamento: muore una donna di 90 anni - SandroBrizzola4 : RT @claviggi: Un incendio ieri sera in zona Ostiense ha semidistrutto il Ponte dell'Industria. Si parla di una baracca che ha preso fuoco.… - CorriereCitta : Ostiense, incendio in un’officina: a fuoco diverse moto (FOTO) -

