Montella | «Scudetto? Mi auguro lotta incerta fino alla fine»

Advertising

infoitsport : Montella: 'Balotelli ha il chiodo fisso dell'Italia. Scudetto? C'è anche il Napoli' - infoitsport : Montella: 'Scudetto? pioli ha dato un'anima al Milan, ma ci sono anche Inter e Napoli. L'Atalanta può essere la min… - infoitsport : Montella: 'Scudetto? Bella lotta, l'Atalanta una mina vagante' - infoitsport : Montella: 'Scudetto Napoli? La mina vagante è un'altra. Balotelli in Nazionale? Ha un chiodo fisso' - ParliamoDiNews : Montella: `Scudetto? pioli ha dato un`anima al Milan, ma ci sono anche Inter e Napoli. L`Atalanta può essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Montella Scudetto

Commenta per primo Vincenzo, ex allenatore di Milan e Fiorentina e oggi tecnico dell'Adana Demirspor in Turchia, ha ... MILAN E- 'È una bella lotta, ormai i rossoneri non sono più una ...Queste le sue parole: BALOTELLI VORREBBE RITORNARE IN NAZIONALESUL PORTOGALLO AVVERSARIO PIU' INSIDIOSO L'ESPERIENZA IN TURCHIA DIPER LOVI SONO MILAN, INTER E NAPOLI CON ...Non so cosa dire'. Queste le sue parole: 'L'esperienza in Turchia va benissimo, sono contento e c'è modo di lavorare nelle condizioni giuste. Sarà una bella lotta e mi auguro che sia incerta fino alla ...'È una bella lotta, ormai i rossoneri non sono più una sorpresa e ci possono provare fino alla fine. Sarà una bella lotta e mi auguro che sia incerta fino alla fine' 'Ha il chiodo fisso di tornarci, n ...