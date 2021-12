Milan-Liverpool, Tomori: “Possiamo qualificarci, vogliamo vincere” | VIDEO (Di martedì 7 dicembre 2021) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Liverpool, Fikayo Tomori ha parlato delle possibilità di qualificazione dei rossoneri Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 dicembre 2021) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Fikayoha parlato delle possibilità di qualificazione dei rossoneri

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - TuttoMercatoWeb : Milan, lesione al bicipite femorale per Leao e all'adduttore per Pellegri: out con il Liverpool - DiMarzio : #UCL, vigilia di #MilanLiverpool | Le parole di #Pioli e #Tomori in conferenza stampa, tra condizioni della squadra… - sportli26181512 : Youth League, domani alle 14.30 Milan-Liverpool al Vismara: Domani pomeriggio, con il calcio d'inizio in programma… - SaraTomei : So già che passerò la mia notte così: in attesa Milan-Liverpool #SempreMilan #MilanLiverpool -