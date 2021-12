Max Verstappen non ci sta | “Gareggio in uno sport in cui pesano più le penalità che la gara in sé | non è F1”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tantissima tensione. Il GP d’Arabia Saudita di F1, penultimo appuntamento del Mondiale 2021, ha lasciato tanti strascichi. Le decisioni controverse, che hanno caratterizzato ladi Jeddah, daranno a tanti motivi per cui dire la propria. In questo contesto è stato Maxad avere delle sanzioni, totalizzando alla fine della fiera 15? die 3 punti sulla patente. Max ha pagato a caro prezzo il suo atteggiamento fin troppo battagliero nei confronti di Lewis Hamilton, vincitore della corsa saudita. In definitiva, le difese estreme disono state ritenute irregolari e anche quando l’olandese ha subito un tamponamento, nel tentativo di dare la posizione al suo avversario, ci ha rimesso (10? di). Ecco che l’olandese poco dopo laha espresso non poca ...

FORMULA 1 - Cambiano argomento, Formula 1, Lewis Hamilton trionfa tra le polemiche in Arabia Saudita, davanti al più grande rivale degli ultimi anni, ovvero, il quale chiude in seconda ...Chiaramente, Lewis etutto questo lo sapevano benissimo e, con le monoposto tornate quasi in parità, la pole ridiventava strategica. In Q3parte subito forte confermando il format ...Tantissima tensione. Il GP d'Arabia Saudita di F1, penultimo appuntamento del Mondiale 2021, ha lasciato tanti strascichi. Le decisioni controverse, che hanno caratterizzato la gara di Jeddah, daranno ...Ecco tutte le informazioni per seguire in tv il Gran Premio decisivo per la stagione, in programma ad Abu Dhabi ...