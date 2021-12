M5S a pezzi: la corsa del capogruppo alla Camera parte zoppa. Tofalo si ritira: rischiamo di implodere (Di lunedì 6 dicembre 2021) M5S a pezzi, per Conte dopo il disastro al Senato è caos alla Camera. La corsa per l’elezione del capogruppo parte zoppa: Tofalo si ritira e annuncia: «Si rischia di implodere»… Altro che Natale: gli oneri incombenti sul M5S minano pericolosamente la polveriera pentastellata e di rovinare la festa al Movimento. La fine dell’anno, si sa, è tempo di bilanci e nuovi progetti, ma il tutto declinato alla realtà grillina significa che per Conte e i suoi i nodi vengono al pettine. E una serie di appuntamenti cruciali in vista sul calendario 5S – dall’approvazione della manovra, all’elezione del prossimo presidente della Repubblica – rischia di ingarbugliare la matassa già di per sé abbastanza aggrovigliata. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) M5S a, per Conte dopo il disastro al Senato è caos. Laper l’elezione delsie annuncia: «Si rischia di»… Altro che Natale: gli oneri incombenti sul M5S minano pericolosamente la polveriera pentastellata e di rovinare la festa al Movimento. La fine dell’anno, si sa, è tempo di bilanci e nuovi progetti, ma il tutto declinatorealtà grillina significa che per Conte e i suoi i nodi vengono al pettine. E una serie di appuntamenti cruciali in vista sul calendario 5S – dall’approvazione della manovra, all’elezione del prossimo presidente della Repubblica – rischia di ingarbugliare la matassa già di per sé abbastanza aggrovigliata. ...

