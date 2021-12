Juventus, Chiellini è una garanzia: i commenti dei tifosi (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Juventus, vince e non subisce gol; i tifosi bianconeri elogiano il loro capitano, Giorgio Chiellini, ancora indispensabile. Giorgio Chiellini (Getty Images)La Juventus vince contro il Genoa, ottiene il secondo successo consecutivo e mantiene a sette i punti di distanza dal quarto posto. Una vittoria mai in discussione con i bianconeri in totale controllo del match fin dal primo minuto; un due a zero firmato Cuadrado (gol direttamente da calcio d’angolo) e Dybala che, in attesa del rinnovo, continua a fornire prestazioni di assoluto livello. E’ stata la vittoria di Allegri, criticato le scorse settimane ma capace di vincere 250 partite (150 con la Juventus) in Serie A; secondo miglior tecnico a raggiungere questo traguardo da quando ogni vittoria vale tre punti. Ieri sera, inoltre, i ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 6 dicembre 2021) La, vince e non subisce gol; ibianconeri elogiano il loro capitano, Giorgio, ancora indispensabile. Giorgio(Getty Images)Lavince contro il Genoa, ottiene il secondo successo consecutivo e mantiene a sette i punti di distanza dal quarto posto. Una vittoria mai in discussione con i bianconeri in totale controllo del match fin dal primo minuto; un due a zero firmato Cuadrado (gol direttamente da calcio d’angolo) e Dybala che, in attesa del rinnovo, continua a fornire prestazioni di assoluto livello. E’ stata la vittoria di Allegri, criticato le scorse settimane ma capace di vincere 250 partite (150 con la) in Serie A; secondo miglior tecnico a raggiungere questo traguardo da quando ogni vittoria vale tre punti. Ieri sera, inoltre, i ...

chiellini : Sono molto onorato per questo tredicesimo posto nella prestigiosa classifica del Pallone d’Oro e ringrazio chi mi h… - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: Minutaggio difensori centrali #Juventus al 6 dicembre 2021: - #Bonucci 1525 - #deLigt 1468 - #Chiellini 777 - #Rugani 99… - Luxgraph : Bonucci regala la maglia a Fedez: e c'è anche Chiellini! Il post social - ChiaraBidda : RT @silvio_grande: @reportrai3 Vi do una dritta per le magagne del bilancio Juventus: Chiellini campione d'Europa a Bilancio viene valutat… - OnlineSportsRT : Juventus: Chiellini, orgoglio e gioia vincere nel nostro stadio -