Juric | “Si poteva fare meglio Dobbiamo crescere a livello di gioco”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato così dopo il pareggio sul campo del Cagliari a Sky Sport: "Abbiamo avute 3 o 4 palle gol alla fine e potevamo fare meglio, però c'è anche da dire che volevamo fare un passo in avanti a livello di gioco e invece abbiamo fatto meno bene. Qualche ragazzo è molto affaticato, alla fine ci siamo un po' sciolti e c'è un po' di rammarico". Cosa non ha funzionato?"Nel primo tempo potevamo fare di più, il ritmo di gioco non andava e anche dietro abbiamo faticato. Abbiamo retto, ma a livello di gioco un po' di stanchezza si è fatta sentire. La strada è ancora lunga. Volevamo dare sostanza alla squadra, poi abbiamo iniziato a lavorare sul ..."

