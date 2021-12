Inter | altro rinnovo in arrivo | le ultime

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 6 dicembre 2021) In casa nerazzurra non ci si ferma, il club nerazzurro pronto a blindare unbig. La priorità della società milanese rimane il prolungamento del contratto di Marcelo Brozovic, capo saldo della squadra ormai da molti anni . Secondo il Giornale l’ incontro sarà previsto in settimana tra la dirigenzaista e l’entourage del giocatore per definire gli ultimi particolari. Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Il croato, con contratto in scadenza a giugno, sarebbe pronto a prolungare fino al 2025 con i nerazzurri. Per lui pronto un contratto da 6 milioni di euro a stagione. Per ora nulla di fatto ma le parti sono molto vicine all’accordo. Kevin Ambrosi