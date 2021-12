Il Paradiso delle Signore 6 | spoiler 7 dicembre | incomprensioni tra Marcello e Ludovica

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Prosegue l’appuntamento con Il6. Le anticipazioni inerenti alla messa in onda di martedì 72021, rivelano che Vittorio Conti darà spazio al prossimo numero della rivista del grande magazzino. Stefania apprenderà di dover affiancare Marco in redazione. Agnese sgriderà Armando per aver parlato con Salvatore della loro storia. Nel frattempo trainizieranno ad esserci una serie di, dovute alle differenze sociali. Adelaide inizierà a pianificare un piano, per far uscire allo scoperto Flora: il suo piano darà sin da subito esito positivo. Stefania Colombo farà parte delMarket Le anticipazioni de Il6, ...

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

A Il paradiso delle signore 6 si apre un periodo fondamentale per la famiglia Amato, riguardo ai quali la storyline drammatica che è in corso di svolgimento si giocherà tutta in due settimane a partire da ...