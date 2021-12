Empoli-Udinese 3-1 | Gotti | “Troppi errori Siamo una squadra troppo spaventata”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il tecnico dell’, Luca, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 3-1 arrivata con l’. Ecco le sue parole: “Non abbiamo giocato bene, nemmeno il primo tempo. L’ha fatto la sua partita e ci ha lasciato spazi enormi che nonstati capaci di penetrare. Abbiamo avuto tante occasione. È una partita giocata male, piena disia difensivi che di palleggio, ma anche sotto porta. Tanti. Sembrava che ripartissimo senza energia ma così non è stato, mancava lucidità. La gestione della palla poteva, facilmente, essere fatta meglio. Secondo mespaventati. Alcuniche ci sono stati oggi non esistono. Subiamo il pareggio e pen“oddio oddio ...

sportface2016 : #EmpoliUdinese, #Samir ammonito: era diffidato, salta il #Milan - starshinewords : l’empoli ha vinto 3-1 contro l’udinese ma porcoddue - fantapiu3 : Le pagelle di #Empoli - #Udinese #Deulofeu illude I toscani rimontano grazie ad un super #Bajrami #fantacalcio… - NairobiTimes_Ke : Serie A: Empoli offers Udinese - - _ACastellano_ : Che stagione per l’#Empoli! Altra rimonta, altri tre punti fondamentali per la loro annata. Una squadra compatta, u… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Udinese

3 - 1 (0 - 1)(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic, Viti (21'st Romagnoli), Tonelli, Parisi; Haas (35'st Luperto), Ricci (27'st Stulac), Zurkowski (35'st Bandinelli); Bajrami (.... L'batte 3 - 1 in rimonta l'e si porta nella parte sinistra della classifica agganciando il Verona al decimo posto con 23 punti. La squadra toscana si conferma una delle rivelazioni del ...Nonostante tutto l’Empoli si è imposto per 3-1, grazie alle reti di Stojanovic, Bajrami e Pinamonti, che rispondono al primo gol di Deulofeu. Tante assenze in casa Udinese, Gotti con Success al fianco ...Empoli, 6 dicembre 2021 - Ancora un Empoli spettacolare: la squadra di Andreazzoli vince in rimonta, 3-1, con l’Udinese al “Castellani”. Con questo successo sale al decimo posto della classifica con 2 ...