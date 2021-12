Dipendenza da videogiochi: un uomo rischia la vita durante un incendio per colpa della PlayStation (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un caso estremo ma che fa sicuramente riflettere: può un uomo essere così tanto attratto dai videogiochi, a tal punto da “ignorare” un incidendo che divampa nella sua abitazione? La storia giunge dalla Germania ed ha protagonista una PlayStation ed il suo fidato possessore. La ludopatia è sempre più in crescita tra i giovani e non – Computermagazine.itLa passione per i videogiochi è qualcosa che, indubbiamente, accomuna milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Ma, come per tutto c’è un limite, un tetto oltre il quale è sempre bene non spingersi per evitare di cadere trappola dei meccanismi di Dipendenza che, i videogiochi e non solo, possono generare. Di sicuro il protagonista di questa storia se ne è ben visto dallo sfruttare i freni inibitori che ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un caso estremo ma che fa sicuramente riflettere: può unessere così tanto attratto dai, a tal punto da “ignorare” un incidendo che divampa nella sua abitazione? La storia giunge dalla Germania ed ha protagonista unaed il suo fidato possessore. La ludopatia è sempre più in crescita tra i giovani e non – Computermagazine.itLa passione per iè qualcosa che, indubbiamente, accomuna milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Ma, come per tutto c’è un limite, un tetto oltre il quale è sempre bene non spingersi per ere di cadere trappola dei meccanismi diche, ie non solo, possono generare. Di sicuro il protagonista di questa storia se ne è ben visto dallo sfruttare i freni inibitori che ...

zazoomblog : Dipendenza da videogiochi: un uomo rischia la vita durante un incendio per colpa della PlayStation - #Dipendenza… - Amabylisfamily : RT @StefaniaC11: Complimenti a #Geo per la quantità di inesattezze e generalizzazioni che ho appena sentito su videogiochi e dipendenza ('è… - DarkAlossio : Sono conscio del fatto che in certi casi è davvero troppo e tutto si trasformi in dipendenza da videogiochi, isolam… - Riuzakqt : RT @NancyDrewITA: Parlare di videogiochi al maschile, affermare che i videogiochi fanno male, la dipendenza da gaming vuol dire più di 2 or… - madiber : RT @StefaniaC11: Complimenti a #Geo per la quantità di inesattezze e generalizzazioni che ho appena sentito su videogiochi e dipendenza ('è… -