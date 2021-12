Cagliari Torino 0-1 LIVE | Carboni spedisce sfortunatamente nella propria porta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Unipol Domus,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi0-1 MOVIOLA Massimi fischia l’inizio, partiti! 4? Occasione– Punizione di Brekalo con Bremer che di testa sfiora solo la sfera a pochi passi dalla8? Grassi al volo – Schema da calcio d’angolo che libera Grassi al tiro, la palla è murata dal compagno Keita 17? Bremer di testa – Cross di Lukic su cui arriva il difensore granata, la palla termina alta sopra ladi Cragno 18? Ammonizione ...

Advertising

MatteoBarzaghi : Darmian e Ranocchia. Difficile vederli prima del Cagliari. Più semplice tra Salernitana 17/12 e Torino 22/12. Poi d… - FPLWonder : RT @SuperSportBlitz: #SerieA - Goal Alert: Cagliari 0-1* Torino *(Sanabria 32‘) #SSFootball - sportface2016 : #CagliariTorino, dubbio al fantacalcio: toccano #Sanabria e #Carboni, granata in vantaggio - FAMerkezi : GOAL! Cagliari 0-1 Torino (31 Antonio Sanabria) - infoitsport : Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali: Juric ha scelto i suoi undici -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Torino

La giornata si concluderà con la partita tra, l'uno chiamata a uno sforzo per tirarsi fuori da acque molto torbide, l'altro in grado di avvicinare metà classifica nel caso di tre ...Le parole del difensore delMergim Vojvoda a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro ilMergim Vojvoda, ai microfoni di DAZN, ha parlato prima di. TESTA ...PRIMO TEMPO 33' Marin direttamente sulla barriera, ma la pallaè ancora per il Cagliari, poi il Toro la recupera e riparte. 32' Subito reazione del Cagliari, Lukic stende Keita ...PRIMO TEMPO 30' GOOOOOOOOOL TORO! Pobega da lontano in diagonale, Cragno respinge male, Sanabria gli calcia addosso e il difensore la mette in rete, è autorete. 29' Cross ...